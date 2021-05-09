Акція в Києві. Фото: Лівий берег

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День перемоги в Києві проходить із сутичками між активістами та скандалами. У Києві пройшла акція біля пам’ятника Ватутіну з червоними прапорами, яку організували нардепи від «Опозиційної платформи — За життя».



Вони приїхали на акцію в машинах, стилізованих під військові з червоними прапорами. Про це повідомляє «Лівий берег».







На марші ОПЗЖ нардепи заявляли, що боротимуться з фашистами, яких нібито захищає українська влада.







До цього біля Вічного вогню в Києві ветерана війни на сході України звинуватили в тому, що він прийшов на захід у формі. Дві жінки накинулися на ветерана — між ними відбулася словесна перепалка. Чоловік стояв з орденом Богдана Хмельницького на грудях та тримав у руках портрет батька, який брав участь у Другій світовій війні. Однак жінки почали ображати військового та називати учасників Революції Гідності фашистами. Ветеран спокійно реагував на заяви жінок, і нагадав їм, що на Донбасі росіяни, які раніше воювали разом з українцями проти нацистів, убивають наших співгромадян.

Мій дід воював із росіянами пліч-о-пліч. А сьогодні кілька тисяч росіян на Донбасі вбивають українців, — заявив ветеран.

Також до парку Вічної Слави прийшов екс-очільник забороненої комуністичної партії України Петро Симоненко зі своїми прихильниками. Останні звинуватили українську владу в тому, що вона нібито возвеличує фашистів.









Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що День перемоги в Одесі проходить з акцією «Безсмертний полк», на яку деякі одесити принесли заборонену комуністичну символіку й георгіївські стрічки. Одна з учасниць акції принесла портрет радянського маршала Жукова, чим спровокувала бійку, оскільки на портреті була георгіївська стрічка.

Джерело: Лівий берег