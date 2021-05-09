Загоряння авто. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n154374-viyskove-avto-zagorilosya-na-paradi-v-rosiyi-gasyly-ganchirkamy-video.html

Ракурс

День Перемоги в Росії не проходить без інцидентів. Під час параду в місті Кемерово один із військових автомобілів у колоні загорівся.

Вогонь гасили ганчірками, оскільки вогнегасник виявився несправним. Відповідне відео з’явилося на YouTube.

Повідомляється, що вогонь спалахнув у моторному відсіку. З пожежею в автомобілі впорався сам механік-водій — він загасив пожежу ганчірками, оскільки вогнегасник в авто виявився несправним.

До цього на репетиції параду в Росії загорівся танк — на корпус техніки потрапило паливо, через що відбулося загоряння.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що День перемоги в Одесі проходить з акцією «Безсмертний полк», на яку деякі одесити принесли заборонену комуністичну символіку й георгіївські стрічки. Одна з учасниць акції принесла портрет радянського маршала Жукова, чим спровокувала бійку.