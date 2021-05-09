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Ракурс
Загоряння авто. Фото: Ракурс

Військове авто загорілося на параді в Росії — гасили ганчірками (ВІДЕО)

9 тра 2021, 12:48
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День Перемоги в Росії не проходить без інцидентів. Під час параду в місті Кемерово один із військових автомобілів у колоні загорівся.

Вогонь гасили ганчірками, оскільки вогнегасник виявився несправним. Відповідне відео з’явилося на YouTube.

Повідомляється, що вогонь спалахнув у моторному відсіку. З пожежею в автомобілі впорався сам механік-водій — він загасив пожежу ганчірками, оскільки вогнегасник в авто виявився несправним.


До цього на репетиції параду в Росії загорівся танк — на корпус техніки потрапило паливо, через що відбулося загоряння.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що День перемоги в Одесі проходить з акцією «Безсмертний полк», на яку деякі одесити принесли заборонену комуністичну символіку й георгіївські стрічки. Одна з учасниць акції принесла портрет радянського маршала Жукова, чим спровокувала бійку.

Джерело: Ракурс


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