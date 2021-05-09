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Огонь тушили тряпками, поскольку огнетушитель оказался неисправным. Соответствующее видео появилось на YouTube.
Возгорание авто. Фото: Ракурс
Военное авто загорелось на параде в России — тушили тряпками (ВИДЕО)https://racurs.ua/n154374-voennoe-avto-zagorelos-na-parade-v-rossii-tushili-tryapkami-video.htmlРакурс
День Победы в России не проходит без инцидентов. Во время парада в городе Кемерово один из военных автомобилей в колонне загорелся.
Огонь тушили тряпками, поскольку огнетушитель оказался неисправным. Соответствующее видео появилось на YouTube.
Сообщается, что огонь вспыхнул в моторном отсеке. С пожаром в автомобиле справился сам механик-водитель — он потушил пожар тряпками, поскольку огнетушитель в авто не работал.
До этого на репетиции парада в России загорелся танк — на корпус техники попало топливо, из-за чего произошло возгорание.
Напомним, ранее мы сообщали, что День победы в Одессе проходит с акцией «Бессмертный полк», на которую некоторые одесситы принесли запрещенную коммунистическую символику и георгиевские ленты. Одна из участниц акции принесла портрет советского маршала Жукова, чем спровоцировала драку.
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