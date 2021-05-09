Возгорание авто. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n154374-voennoe-avto-zagorelos-na-parade-v-rossii-tushili-tryapkami-video.html

Ракурс

День Победы в России не проходит без инцидентов. Во время парада в городе Кемерово один из военных автомобилей в колонне загорелся.

Огонь тушили тряпками, поскольку огнетушитель оказался неисправным. Соответствующее видео появилось на YouTube.





Сообщается, что огонь вспыхнул в моторном отсеке. С пожаром в автомобиле справился сам механик-водитель — он потушил пожар тряпками, поскольку огнетушитель в авто не работал.

До этого на репетиции парада в России загорелся танк — на корпус техники попало топливо, из-за чего произошло возгорание.

Напомним, ранее мы сообщали, что День победы в Одессе проходит с акцией «Бессмертный полк», на которую некоторые одесситы принесли запрещенную коммунистическую символику и георгиевские ленты. Одна из участниц акции принесла портрет советского маршала Жукова, чем спровоцировала драку.