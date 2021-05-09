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Возгорание авто. Фото: Ракурс

Военное авто загорелось на параде в России — тушили тряпками (ВИДЕО)

9 мая 2021, 12:48
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День Победы в России не проходит без инцидентов. Во время парада в городе Кемерово один из военных автомобилей в колонне загорелся.

Огонь тушили тряпками, поскольку огнетушитель оказался неисправным. Соответствующее видео появилось на YouTube.

Сообщается, что огонь вспыхнул в моторном отсеке. С пожаром в автомобиле справился сам механик-водитель — он потушил пожар тряпками, поскольку огнетушитель в авто не работал.


До этого на репетиции парада в России загорелся танк — на корпус техники попало топливо, из-за чего произошло возгорание.

Напомним, ранее мы сообщали, что День победы в Одессе проходит с акцией «Бессмертный полк», на которую некоторые одесситы принесли запрещенную коммунистическую символику и георгиевские ленты. Одна из участниц акции принесла портрет советского маршала Жукова, чем спровоцировала драку.

Источник: Ракурс


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