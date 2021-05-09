День победы. Фото: Левый берег

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День победы в Киеве проходит со столкновениями между активистами и скандалами. В Киеве прошла акция возле памятника Ватутину с красными флагами, которую организовали нардепы от «Оппозиционной платформы — За жизнь».

Они приехали на акцию в машинах, стилизованных под военные с красными флагами. Об этом сообщает «Левый берег».



На марше ОПЗЖ нардепы заявляли, что будут бороться с фашистами, которых якобы защищает украинская власть.

До этого у Вечного огня в Киеве ветерана войны на востоке Украины обвинили в том, что он пришел на мероприятие в форме. Две женщины набросились на ветерана — между ними произошла словесная перепалка. Мужчина стоял с орденом Богдана Хмельницкого на груди и держал в руках портрет отца, который принимал участие во Второй мировой войне. Однако женщины начали оскорблять военного и называть участников Революции Достоинства фашистами.

Ветеран спокойно реагировал на заявления женщин, и напомнил им, что на Донбассе россияне, которые раньше воевали вместе с украинцами против нацистов, убивают наших сограждан.

Мой дед воевал с русскими бок о бок. А сегодня несколько тысяч россиян на Донбассе убивают украинцев, — заявил ветеран.



Также в парк Вечной Славы пришел экс-глава запрещенной коммунистической партии Украины Петр Симоненко со своими сторонниками. Последние обвинили украинскую власть в том, что она якобы восхваляет фашистов.









Напомним, ранее мы сообщали, что День победы в Одессе проходит с акцией «Бессмертный полк», на которую некоторые одесситы принесли запрещенную коммунистическую символику и георгиевские ленты. Одна из участниц акции принесла портрет советского маршала Жукова, чем спровоцировала драку, поскольку на портрете была георгиевская лента.

Источник: Левый берег