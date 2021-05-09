Подросток. Фото: МВД

https://racurs.ua/n154376-podrostka-oshtrafovali-za-nacistskoe-privetstvie-v-kieve-video-incidenta.html

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В Киеве 16-летнего подростка оштрафовали за нацистское приветствие, которое он использовал во время акции возле парка Вечной Славы по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне.

На него составили административный протокол. Об этом сообщила пресс-служба МВД.



Отмечается, что правонарушителем оказался 16-летний киевлянин, который является членом нескольких общественных организаций. На него составили административный протокол по статье 173 (Мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях.



Напомним, ранее мы сообщали, что День победы в Киеве проходит со столкновениями между активистами и скандалами. В Киеве прошла акция возле памятника Ватутину с красными флагами, которую организовали нардепы от «Оппозиционной платформы — За жизнь». Они приехали на акцию на машинах, стилизованных под военные авто с красными флагами.