Хакерская атака. Фото: Istock

https://racurs.ua/n154377-hakerskaya-ataka-ostanovila-krupneyshiy-benzinovyy-truboprovod-ssha.html

Ракурс

Хакерская атака на самый крупный бензиновый трубопровод США завершилась остановкой его работы.

Из-за кибератаки пришлось вывести некоторые системы с сети. Об этом сообщается на сайте компании.

В компании заявляют, что атака связана с программой-вымогателем. В ответ на это некоторые системы турбопровода перевели в офлайн-режим, чтобы ограничить угрозу от атаки. Также компания приостановила все операции, связанные с трубопроводом, и повлияла на информационные системы.

К расследованию характера и масштаба атаки решили привлечь стороннюю компанию по кибербезопасности. Также компания обратилась по этому поводу в полицию и федеральные органы США.

Известно, что американская компания стала жертвой вируса-шифровальщика DarkSide. Обычно, хакеры атакуют крупные корпоративные сети, шифруют данные, а затем требуют у пострадавших компаний выкуп, который может составлять от нескольких сотен до миллионов долларов в криптовалюте. Если же они отказываются платить, то представители DarkSide публикуют похищенные данные на своем сайте.

Отмечается, что трубопровод Colonial Pipeline является главным источником поставки бензина, дизельного топлива, авиационного топлива и мазуты с нефтеперерабатывающих заводов для Восточного побережья США. Компания поставляет почти 45% всего топлива.

Напомним, ранее мы сообщали, что Microsoft, компьютерная корпорация зафиксировала более 13 тыс. сообщений о хакерских атаках, которые были санкционированы на уровне государства. Большинство из них зафиксировали с территории Российской Федерации. Также «государственные» хакеры случались в Иране, Китае и КНДР.