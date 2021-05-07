О сильном ветре и заморозках в Украине предупредили чрезвычайники

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Ракурс

В Украине на выходных ухудшится погода. Синоптики прогнозируют сильные ветры и заморозки, а значит праздники снова затмит непогода.

О новых сюрпризах майской погоды предупредили чрезвычайники. Как сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям, в субботу, 8 мая, ожидаются сильные порывы ветра, а 9 и 10 мая на поверхности почвы прогнозируют заморозки.

Так, 8 мая утром и днем ​​порывы северо-западного ветра будут достигать 15−20 м/с.

Ночью 9 и 10 мая в западных, северных и центральных областях на поверхности почвы прогнозируют заморозки 0 …-4 градусов. Не обойдет мороз и восточные и южные области — здесь ночью столбики термометров также опустятся до -4 градусов.

В столице и Киевской области 8 мая днем ​​порывы ветра будут достигать 15−18 м/с. Ночью 9 и 10 мая на поверхности почвы ожидаются заморозки 0−4 градуса.