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Ракурс
Про сильний вітер та заморозки в Україні попередили рятувальники

Штормовий вітер та заморозки у травні — погода знову погіршиться

7 тра 2021, 14:24
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В Україні на вихідних погіршиться погода. Синоптики прогнозують сильні вітри та заморозки, а отже свята знову затьмарить негода.

Про нові сюрпризи травневої погоди попередили надзвичайники. Як повідомили в Держслужбі України з надзвичайних ситуацій, у суботу, 8 травня, очікуються сильні пориви вітру у суботу, а 9 та 10 травня на поверхні ґрунту прогнозують заморозки.

Так, 8 травня вранці та вдень пориви північно-західного вітру сягатимуть 15−20 м/с.


Вночі 9 та 10 травня у західних, північних та центральних областях на поверхні ґрунту прогнозують заморозки 0…-4 градусів. Не омине мороз і східні та південні області — тут вночі стовпчики термометрів також опустяться до -4 градусів.

У столиці та Київській області 8 травня вдень пориви вітру сягатимуть 15−18 м/с. Вночі 9 та 10 травня на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0−4 градуси.

Джерело: Ракурс


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