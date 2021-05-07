Вакцина АstraZeneca закінчується в Україні наступного тижня

https://racurs.ua/ua/n154314-vakcyna-astrazeneca-zakinchuietsya-v-ukrayini-nastupnogo-tyjnya.html

Ракурс

Кількість доз вакцини АstraZeneca в Україні дедалі зменшується. Якщо її не підвезти, вакцина від коронавірусу може закінчитися наступного тижня.

Станом на 12.00 7 травня в Україні залишилося трохи більше 161 тис. доз AstraZeneca. Такі розрахунки провів головний інженер-програміст UBS Андрій Панас.

Він вважає, що якщо актуальні темпи вакцинації збережуться, то залишок використають наступного тижня.

Відповідно до опублікованого графіку, вакцини від AstraZeneca залишилося 18,58% від використаного кількості.

В МОЗ вже давно скаржаться, що швидкість вакцинації СoronaVac є незадовільною. Запаси вакцини CoronaVac є більшими, ніж AstraZeneca. Китайську вакцину Україна використала тільки на 9,68%.

Кількіст доз вакцини Pfizer наразу використали на 41,69% від раніше завезоного.

«Ракурс» повідомляв, що міністр охорони здоров’я України Максим Степанов провів переговори з індійським Serum Institute, аби збільшити обсяги поставок NovaVax до 15 млн доз.

Улітку Київ очікує перші поставки вакцини NovaVax. Раніше МОЗ законтрактував 10 млн доз.

Перша партія може скласти 4 млн доз. Крім того, Степанов домовляється про розблокування поставок вакцини AstraZeneca/CoviShield.