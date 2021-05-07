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Вакцина АstraZeneca закінчується в Україні наступного тижня
Вакцина АstraZeneca закінчується в Україні наступного тижняhttps://racurs.ua/ua/n154314-vakcyna-astrazeneca-zakinchuietsya-v-ukrayini-nastupnogo-tyjnya.htmlРакурс
Кількість доз вакцини АstraZeneca в Україні дедалі зменшується. Якщо її не підвезти, вакцина від коронавірусу може закінчитися наступного тижня.
Станом на 12.00 7 травня в Україні залишилося трохи більше 161 тис. доз AstraZeneca. Такі розрахунки провів головний інженер-програміст UBS Андрій Панас.
Він вважає, що якщо актуальні темпи вакцинації збережуться, то залишок використають наступного тижня.
Відповідно до опублікованого графіку, вакцини від AstraZeneca залишилося 18,58% від використаного кількості.
В МОЗ вже давно скаржаться, що швидкість вакцинації СoronaVac є незадовільною. Запаси вакцини CoronaVac є більшими, ніж AstraZeneca. Китайську вакцину Україна використала тільки на 9,68%.
Кількіст доз вакцини Pfizer наразу використали на 41,69% від раніше завезоного.
«Ракурс» повідомляв, що міністр охорони здоров’я України Максим Степанов провів переговори з індійським Serum Institute, аби збільшити обсяги поставок NovaVax до 15 млн доз.
Улітку Київ очікує перші поставки вакцини NovaVax. Раніше МОЗ законтрактував 10 млн доз.
Перша партія може скласти 4 млн доз. Крім того, Степанов домовляється про розблокування поставок вакцини AstraZeneca/CoviShield.
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