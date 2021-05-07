Вакцина АstraZeneca заканчивается в Украине на следующей неделе

https://racurs.ua/n154314-vakcina-astrazeneca-zakanchivaetsya-v-ukraine-na-sleduuschey-nedele.html

Ракурс

Количество доз вакцины АstraZeneca в Украине уменьшается. Если ее не подвезти, вакцина от коронавируса может закончиться на следующей неделе.

По состоянию на 12.00 7 мая в Украине осталось чуть больше 161 тыс. доз AstraZeneca. Такие расчеты провел главный инженер-программист UBS Андрей Панас.

Он считает, что если актуальные темпы вакцинации сохранятся, то остаток используют на следующей неделе.

Согласно опубликованному графику, вакцины от AstraZeneca осталось 18,58% от использованного количества.

В Минздраве уже давно жалуются, что скорость вакцинации СoronaVac является неудовлетворительной. Запасы вакцины CoronaVac являются большими, чем AstraZeneca. Китайскую вакцину Украина использовала только на 9,68%.

Количество доз вакцины Pfizer пока использовали на 41,69% от ранее привезенного.

«Ракурс» сообщал, что министр здравоохранения Украины Максим Степанов провел переговоры с индийским Serum Institute, чтобы увеличить объемы поставок NovaVax до 15 млн доз.

Летом Киев ожидает первые поставки вакцины NovaVax. Ранее Минздрав законтрактовал 10 млн доз.

Первая партия может составить 4 млн доз. Кроме того, Степанов договаривается о разблокировании поставок вакцины AstraZeneca / CoviShield.