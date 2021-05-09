В Україні 10 травня очікуються заморозки, фото:

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Ракурс

Погода в Україні 10 травня буде із сильними нічними заморозками в повітрі у північних та більшості центральних областей (0…-3° - ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).

Крім крайнього заходу та узбережжя морів також спостерігатимуться заморозки на поверхні ґрунту 0…-5° (І рівень небезпечності, жовтий). Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Вдень 10 травня на Лівобережжі очікуються пориви північно-західного вітру 15−20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Крім того, 10 травня у південних, східних, більшості центральних, західних, Житомирській та Чернігівській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Погода в Києві 10 травня буде без опадів. Вночі стовпчики термометрів опустяться до +2…+4°, вдень — піднімуться до +17…+19°. Вітер північно-східний, 3−8 м/с.

Погода у Львові також буде без опадів. Вночі температура повітря становитиме +4…+6°, вдень — +20…+22°. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.

Погода в Одесі також буде без опадів протягом доби. Термометри вночі покажуть +6…+8°, вдень — +17…+19°. Вітер північний, 7−12 м/с.

Погода у Дніпрі очікується без опадів вночі та без істотних опадів вдень. Вночі температура повітря становитиме +3…+5°, вдень — +17…+19°. Вітер північно-східний, 7−12 м/с.

Погода у Харкові також буде без істотних опадів вночі та з дощем вдень, можливі грози. Синоптики прогнозують температуру повітря +3…+5° вночі та +13…+15° вдень. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

Погода на Закарпатті 10 травня буде без опадів. Очікується температура повітря +3…+5° вночі та +21…+23° вдень. Вітер південно-східний, 3−8 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 10 травня буде досить спокійним, протягом доби очікуються лише невеликі збурення.