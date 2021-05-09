Во время акции, фото: ВМС ВСУ

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Командование Военно-Морских cил (ВМС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) во главе с командующим национального флота контр-адмиралом Алексеем Неижпапой сегодня, 9 мая, поздравило с Днем победы ветерана Второй мировой войны и морской пехоты полковника в отставке Ивана Кулибабу.

Об этом сообщается на странице ВМС ВСУ в социальной сети Фейсбук.

Руководство украинского флота пожелало заслуженному офицеру и Герою войны крепкого здоровья в его 100 лет, — отмечается в сообщении.

Военные музыканты ВМС провели праздничный концерт под окнами многоэтажки в Одессе, где проживает ветеран.

Отмечается, что к поздравлениям также присоединились ветераны, волонтеры и неравнодушные прохожие.

Кулибаба вышел на балкон и поздравил присутствующих.

Напомним, в видеообращении по случаю Дня победы над нацизмом президент Украины Владимир Зеленский напомнил о жертвах, понесенных Украиной во время Второй мировой войны.