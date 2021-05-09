Столетнего ветерана поздравило командование ВМС в День победы (ФОТО)https://racurs.ua/n154381-stoletnego-veterana-pozdravilo-komandovaniya-vms-v-den-pobedy-foto.htmlРакурс
Командование Военно-Морских cил (ВМС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) во главе с командующим национального флота контр-адмиралом Алексеем Неижпапой сегодня, 9 мая, поздравило с Днем победы ветерана Второй мировой войны и морской пехоты полковника в отставке Ивана Кулибабу.
Об этом сообщается на странице ВМС ВСУ в социальной сети Фейсбук.
Руководство украинского флота пожелало заслуженному офицеру и Герою войны крепкого здоровья в его 100 лет, — отмечается в сообщении.
Военные музыканты ВМС провели праздничный концерт под окнами многоэтажки в Одессе, где проживает ветеран.
Отмечается, что к поздравлениям также присоединились ветераны, волонтеры и неравнодушные прохожие.
Кулибаба вышел на балкон и поздравил присутствующих.
Напомним, в видеообращении по случаю Дня победы над нацизмом президент Украины Владимир Зеленский напомнил о жертвах, понесенных Украиной во время Второй мировой войны.