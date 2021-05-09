Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
СБУ разоблачила распространителей антивенгерских листовок, фото: 4plebs

Российский след — СБУ разоблачила распространителей антивенгерских листовок

9 мая 2021, 18:00
999

Антивенгерские листовки в городе Берегово Закарпатской области расклеивали три злоумышленника, двое из которых — переселенцы из Луганска.

Они действовали по заказу российских кураторов, которые попросили расклеить листовки накануне майских праздников, чтобы предоставить «особую окраску» этой акции. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что на подрывную деятельность злоумышленники согласились за сумму в рублях, которая соответствует 500 долл. США. Эти средства в рублях поступили на платежную карту одного из фигурантов.

Во время обысков по месту жительства и задержания фигурантов были изъяты российская символика и другие вещественные доказательства их противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии) злоумышленникам сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

СБУ разоблачила распространителей антивенгерских листовок, фото: СБУ

СБУ разоблачила распространителей антивенгерских листовок, фото: СБУ

СБУ разоблачила распространителей антивенгерских листовок, фото: СБУ

СБУ разоблачила распространителей антивенгерских листовок, фото: СБУ


СБУ разоблачила распространителей антивенгерских листовок, фото: СБУ

Напомним, в начале мая на Закарпатье были обнаружены расклеенные на нескольких домах листовки с угрозами украинцам венгерского происхождения. Эти листовки содержали ошибку, нехарактерную для носителей украинского языка.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров