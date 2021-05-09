На охоте пропал главврач российской больницы, где лежал отравленный Навальный

Александр Мураховский, фото: ТАСС

https://racurs.ua/n154383-na-ohote-propal-glavvrach-rossiyskoy-bolnicy-gde-lejal-otravlennyy-navalnyy.html

Ракурс

В России на охоте пропал Александр Мураховский — бывший главный врач больницы скорой помощи № 1, в Омске, где в августе 2020 года после отравления нервно-паралитическим веществом «Новичок» лечился российский оппозиционер Алексей Навальный. Теперь Мураховский занимает должность министра здравоохранения региона.

Чиновник пропал, поехав 7 мая на квадроцикле с базы охотников в Большеуковском районе Омской области, сообщает агентство «РБК».

По информации местных СМИ, Мураховский звонил знакомым и сообщал, что его техника застряла в болоте, и он будет выбираться самостоятельно. По словам спасателей, в районе, где исчез чиновник, были замечены медведи, а сама местность является труднопроходимой, с заболоченными участками.

Квадроцикл сегодня, 9 мая, обнаружили в 6,5 км от базы охотников.

Мураховский во время пребывания Навального в клинике утверждал, что причиной впадения оппозиционера в кому было якобы нарушение обмена веществ. Спустя два месяца после этого Мураховского назначили главой регионального министерства.

Навальный ранее заявлял, что министерская должность Мураховского является наградой за фальсификацию диагноза.

Напомним, в феврале стало известно, что в России внезапно умер один из руководителей больницы, где лежал отравленный Навальный.

Источник: РБК