В Болгарии умер участник марафона в городе Варна, фото: BTV

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Ракурс

В Болгарии умер 50-летний участник традиционного марафона в городе Варна.

Причиной смерти, вероятно, стал инфаркт. Об этом сегодня, 9 мая, сообщает местный телеканал BTV.

Отмечается, что все участники спортивного мероприятия должны были пройти медицинское обследование перед забегом.

Марафон в Варне проходит уже шестой год подряд. В забеге на дистанции 42,195 км участвовали 124 спортсмена. Также проходили забеги на дистанции 21 км и 10,5 км. Всего в мероприятии принимают участие более 600 участников из 28 стран.

В марафоне среди мужчин победил кенийский спортсмен Бернард Санг (преодолел дистанцию за 2 часа 17 минут 40 секунд). Среди женщин лучший результат показала спортсменка также из Кении Джабет Наом — 2 часа 33 минуты 8 секунд.

Напомним, в 2019 году во время поединка в Лондоне умер мексиканский борец Сесар Гонсалес Баррон.

Источник: BTV