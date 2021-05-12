Китайську COVID-вакцину розхвалили в Індонезії, її купила й Україна

У світі триває вакцинація від коронавірусу, фото: Governo do Estado de São Paulo

https://racurs.ua/ua/n154508-kytaysku-covid-vakcynu-rozhvalyly-v-indoneziyi-yiyi-kupyla-y-ukrayina.html

Ракурс

Вакцина від коронавірусу CoronaVac, створена китайською компанією Sinovac, є однією з вакцин, які закуповує Україна.

Проведене нещодавно в Індонезії випробування показало, що ця вакцина є досить ефективною в реальних умовах, повідомляє агентство Bloomberg.

З січня по березень Міністерство охорони здоров’я Індонезії стежило за 128 тис. 290 медпрацівниками у столиці країни місті Джакарта.

Виявилося, що вакцина Sinovac захистила 98% з них від летального результату та 96% - від госпіталізації вже через сім днів після введення другої дози.

Крім того, 94% були захищені від симптоматичної інфекції.

Раніше міністр охорони здоров’я країни Буді Гунаді Садікін повідомив про результати менш масштабного дослідження, в якому спостерігали за 25,3 тис. осіб. У цій групі захист вакцини від летальних випадків сягнув 100%.

Не уточнюється, проти якого саме штаму коронавірусу препарат CoronaVac показав таку ефективність.

Нагадаємо, Україна законтрактувала 1,9 млн доз препарату CoronaVac. Партія з 500 тис. доз цієї вакцини прибула 9 травня.

Джерело: Bloomberg