Все ищут Медведчука — подробности об обысках у кума Путина

https://racurs.ua/n154474-vse-ischut-medvedchuka-podrobnosti-ob-obyskah-u-kuma-putina.html

Ракурс

Виктора Медведчука, нардепа и лидера ОПЗЖ, ищут украинские правоохранители чтобы вручить подозрение по трем статьям Уголовного кодекса. Обыски в доме, где проживает кум российского президента и его жена Оксана Марченко, закончились в час ночи 12 мая.

Об этом сообщил другой представитель «Оппозиционного платформы — За жизнь» Нестор Шуфрич.

Он заверил, что самого Медведчука в доме не было, но ему известно, где он находится.

Шуфрич в комментарии Pavlovsky News заверил, что Медведчук находится в Украине и не будет прятаться от следствия.

Обыск у Медведчуков длился девять часов, проходил в корректной форме. Шуфрич заявил, что не видит нарушений закона в действиях Медведчука в Крыму, поскольку Верховная Рада в 2014 году урегулировала двумя законами ведение бизнеса на полуострове.

Вчера на брифинге председатель СБУ Баканов сообщил, что Медведчук находится в Украине, но точное место его нахождения пока неизвестно. А вот партнер лидера ОПЗЖ Тарас Козак уже в России.

Что касается господина Козака, то он, по нашей информации, находится в России временно, возможно, уехал из РФ на отдых, но не планирует, к сожалению, возвращаться в Украину, — заявил Баканов.

Журналист Михаил Ткач опубликовал в ночь на 12 мая у себя в Фейсбук фото из-под имения Медведчуков. На нем видно, что сотрудники СБУ все еще находятся вблизи ворот и не зашли в дом.

Медведчук назвал «политической расправой» проведенные у него дома и в офисе обыски и подготовку ему подозрения в государственной измене. Он утверждает, что в Украине и не собирается скрываться от следствия. Медведчук называет действия власти «политической расправой» и «готов участвовать в законных следственных действиях».

11 мая СБУ провела обыски в доме, где живет нардеп от фракции партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Медведчук вместе с женой. Впоследствии генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что подписала подозрение в государственной измене Медведчуку и Козаку.

По словам Венедиктовой, нардепов подозревают в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов во временно оккупированном Россией Крыму.