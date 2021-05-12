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Ракурс

Тысячи больных и сотни умерших — статистика коронавируса в Украине за сутки

12 мая 2021, 09:21
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Статистика коронавируса в Украине свидетельствует о том, что в Украине уменьшается количество больных, однако количество летальных случаев все же высокая.

За 11 мая украинские медики зафиксировали 4 тыс. 538 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 180 детей и 142 медработника. Врачи решили госпитализировать 1 тыс. 349 человек, а умерли от осложнений 356 больных. Побороть вирус смогли 19 тыс. 766 человек. Об этом 12 мая сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве — 627, Ровенской — 471 больной и Полтавской областях — 380 случаев.

В целом за время пандемии в Украине заболели 2 млн 129 тыс. 73 лица, а выздороветь смогли 1 млн 797 тыс. 136 человек. Умерли от COVID-19 46 тыс. 987 человек. За 11 мая вакцинировались 18 тыс. 264 человека, а в целом вакцинировались уже 882 тыс. 621 украинец.

Инфографика: СНБО

Инфографика: СНБО

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:

  • г. Киев — 627 случаев/ 1 тыс. 217 прививок;
  • Винницкая область — 63 случая / 850 прививок;
  • Волынская область — 139 случаев / 467 прививок;
  • Днепропетровская область — 211 случаев / 1 тыс. 649 прививок;
  • Донецкая область — 356 случаев / 970 прививок;
  • Житомирская область — 60 случаев / 578 прививок;
  • Закарпатская — 12 случаев / 489 прививок;
  • Запорожская область — 275 случаев / 1 тыс. 190 прививок;
  • Ивано-Франковская область — 31 случай / 857 прививок;
  • Киевская область — 169 случаев / 619 прививок;
  • Кировоградская область —52 случая / 458 прививок;
  • Луганская область — 199 случаев/ 554 прививки;
  • Львовская область — 136 случаев/ 1 тыс. 881 прививка;
  • Николаевская область — 132 случая/ 851 прививка;
  • Одесская область — 150 случаев / 886 прививок;
  • Полтавская область — 380 случаев / 616 прививок;
  • Ровенская область — 471 случай / 514 прививок;
  • Сумская область — 58 случаев / 339 прививок;
  • Тернопольская область — 54 случая/ 693 прививки;
  • Харьковская область — 345 случаев / 325 прививок;
  • Херсонская область — 31 случай / 50 прививок;
  • Хмельницкая область — 153 случая/ 661 прививка;
  • Черкасская область— 304 случая/ 591 прививка;
  • Черновицкая область — 65 случаев / 540 прививок;
  • Черниговская область — 65 случаев / 419 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Инфографика: СНБО


Инфографика: СНБО

Напомним, заведующий кафедрой инфекционных болезней в Национальном медицинском университете им. Богомольца Ольга Голубовская заявила, что коронавирус в Украине пошел на спад, но число тяжелых больных продолжает расти, за что в отделении до сих пор перегружены.

Источник: Ракурс


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