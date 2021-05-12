https://racurs.ua/n154473-tysyachi-bolnyh-i-sotni-umershih-statistika-koronavirusa-v-ukraine-za-sutki.html

Ракурс

Статистика коронавируса в Украине свидетельствует о том, что в Украине уменьшается количество больных, однако количество летальных случаев все же высокая.

За 11 мая украинские медики зафиксировали 4 тыс. 538 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 180 детей и 142 медработника. Врачи решили госпитализировать 1 тыс. 349 человек, а умерли от осложнений 356 больных. Побороть вирус смогли 19 тыс. 766 человек. Об этом 12 мая сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве — 627, Ровенской — 471 больной и Полтавской областях — 380 случаев.

В целом за время пандемии в Украине заболели 2 млн 129 тыс. 73 лица, а выздороветь смогли 1 млн 797 тыс. 136 человек. Умерли от COVID-19 46 тыс. 987 человек. За 11 мая вакцинировались 18 тыс. 264 человека, а в целом вакцинировались уже 882 тыс. 621 украинец.

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:

г. Киев — 627 случаев/ 1 тыс. 217 прививок;

Винницкая область — 63 случая / 850 прививок;

Волынская область — 139 случаев / 467 прививок;

Днепропетровская область — 211 случаев / 1 тыс. 649 прививок;

Донецкая область — 356 случаев / 970 прививок;

Житомирская область — 60 случаев / 578 прививок;

Закарпатская — 12 случаев / 489 прививок;

Запорожская область — 275 случаев / 1 тыс. 190 прививок;

Ивано-Франковская область — 31 случай / 857 прививок;

Киевская область — 169 случаев / 619 прививок;

Кировоградская область —52 случая / 458 прививок;

Луганская область — 199 случаев/ 554 прививки;

Львовская область — 136 случаев/ 1 тыс. 881 прививка;

Николаевская область — 132 случая/ 851 прививка;

Одесская область — 150 случаев / 886 прививок;

Полтавская область — 380 случаев / 616 прививок;

Ровенская область — 471 случай / 514 прививок;

Сумская область — 58 случаев / 339 прививок;

Тернопольская область — 54 случая/ 693 прививки;

Харьковская область — 345 случаев / 325 прививок;

Херсонская область — 31 случай / 50 прививок;

Хмельницкая область — 153 случая/ 661 прививка;

Черкасская область— 304 случая/ 591 прививка;

Черновицкая область — 65 случаев / 540 прививок;

Черниговская область — 65 случаев / 419 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, заведующий кафедрой инфекционных болезней в Национальном медицинском университете им. Богомольца Ольга Голубовская заявила, что коронавирус в Украине пошел на спад, но число тяжелых больных продолжает расти, за что в отделении до сих пор перегружены.