Больных COVID-19 стало меньше, но количество тяжелых случаев возросло

Коронавирус в Украине. Фото: IStock

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Коронавирус в Украине пошел на спад, но количество тяжелых больных продолжает расти, из-за чего отделения до сих пор перегружены.

Об этом заявила заведующая кафедрой инфекционных болезней в Национальном медицинском университете им. Богомольца Ольга Голубовская на своей странице в Facebook.

По ее словам, в настоящее время врачи полностью истощены из-за пандемии и ежедневно переживают большое количество смертей, так как увеличилось количество тяжелых случаев заболевания коронавирусом среди молодых людей до 50 лет и среди людей, не имеющих сопутствующих болезней.

Никогда не знаешь, почему одному помогает, другому — нет, почему кто-то неожиданно выжил, а другой внезапно умер, почему этот, из группы риска, совсем немного поболел, а этот, худой и молодой, уже месяц как на ИВЛ… что-то мы, конечно, знаем, много сейчас можем, но бывает очень сложно предсказать и повлиять на неумолимое развитие болезни, — заявила врач.

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус в Украине 10 мая обнаружили у 2 тыс. 208 новых больных. Заболели 89 детей и 34 медработника. За минувшие сутки в больницы попали с COVID-19 1 тыс. 84 человека, умерли 119 человек. Согласно данным СНБО, за все время пандемии в Украине заболели уже 2 млн 124 тыс. 535 человек, умерли от коронавируса 46 тыс. 631.