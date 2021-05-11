Рэмбо появится в игре Call of Duty. Фото: soyuz.ru

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Ракурс

Джон Рэмбо, культовый герой боевиков в исполнении Сильвестра Сталлоне, появится в популярной онлайн-игре Call of Duty: Warzone.

Вымышленного персонажа добавят в игру уже на следующей неделе, 20 мая. Об этом компания Activision сообщила в своем Твиттере.

Ранее разработчики компьютерной игры лишь намекали на появление Рэмбо в игре. Неделю назад авторы опубликовали данные игрока под ником SURVIVORJOHN# 1009062 (Джон, который выжил), на счету которого 552 убийства, 0 смертей, 5 игр и 5 побед за 7 часов.

Фанаты, заявившие о невероятной статистике, высказали предположение, что SURVIVORJOHN — это Джон Рэмбо, о котором сняли 5 фильмов, которые длятся всего 7 часов. А количество врагов, которых убил — Рэмбо 552.

Также компания намекнула на появление в игре Джона Макклейна — главного героя фильма «Крепкий орешек», в котором сыграл голливудский актер Брюс Уиллис.

Как известно, Call of Duty: Warzone — условно-бесплатный многопользовательский онлайн-шутер, который вышел в марте 2020 года. В стрелялку играют более 100 млн пользователей.

Напомним, долгожданная игра Cyberpunk 2077, выход который ждали целых восемь лет, взломали хакеры в первые же сутки после релиза. В сети появились файлы, необходимые для запуска пиратской версии игры.