Ожирение у детей из-за карантина – в ВОЗ озвучили неутешительные данные. Фото: varjaty

https://racurs.ua/n154440-ojirenie-u-detey-iz-za-karantina-v-voz-ozvuchili-neuteshitelnye-dannye.html

Ракурс

Карантин, который ввели из-за пандемии коронавируса, приводит к увеличению случаев ожирения у детей.

Закрытие школ и ограничения активности могут иметь негативные последствия для питания и физического состояния детей. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Потенциально COVID-19 может привести к обострению одной из самых тревожных тенденций в европейском регионе — ожирение среди детей, — сказал Ганс Клюге, директор Европейского регионального бюро ВОЗ.

Самые высокие показатели избыточного веса и ожирения среди детей наблюдались в странах Средиземноморья, таких как Греция, Кипр, Испания и Италия, где от избыточного веса страдали более 40% мальчиков и девочек, а от ожирения — от 19% до 24% мальчиков и от 14% до 19% девочек.

Самые низкие показатели избыточного веса и ожирения у детей отмечались в странах Центральной Азии, таких как Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан, где избыточный вес имели от 5% до 12% мальчиков и девочек и менее 5% страдали от ожирения.

В некоторых странах ситуация постепенно начинает улучшаться благодаря тому, что власти прислушались к рекомендациям ВОЗ и ввели меры по борьбе с ожирением.

Например, был введен налог на сахаросодержащие напитки, ограничили маркетинг пищевых продуктов, а уроки физкультуры включили в обязательную программу для школьников.

В ВОЗ отмечают, что избыточный вес и ожирение напрямую связаны с такими опасными для жизни неинфекционными заболеваниями как сердечно-сосудистые заболевания, диабет и рак.

Напомним, в правительстве считают, что адаптивный карантин в Украине, который введен до 30 июня, дает свои результаты. Кабинет министров планирует продлить такой карантин до августа.