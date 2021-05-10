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Адаптивный карантин в Украине продлят до конца лета. Фото:
Адаптивный карантин в Украине продлят почти до конца лета — Шмыгальhttps://racurs.ua/n154409-adaptivnyy-karantin-v-ukraine-prodlyat-pochti-do-konca-leta-shmygal.htmlРакурс
Адаптивный карантин в Украине, который введен до 30 июня, дает свои результаты, считают в правительстве.
Кабинет министров планирует продлить такой карантин до августа. Смягчение карантина будут рассматривать в том случае, если до Дня независимости провакцинують большинство граждан. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью «РБК-Украина».
Глава правительства отметил, что адаптивная модель карантина дает возможности автоматически вводить строгие ограничения, если фиксируются крупные вспышки коронавируса. Если же показатели заболеваемости COVID-19 низкие, то страна живет в «зеленой» зоне.
По словам Шмыгаля, правительство не планирует вводить общегосударственный локдаун, а в случае необходимости будут закрываться отдельные области, как это было происходило в прошлую волну заболеваемости. Премьер отметил, что именно от появления новых штаммов коронавируса будет зависеть то, как будет развиваться пандемия.
Напомним, в Минздраве заявили, что по состоянию на 10 мая ни в одной области не установлен «красный» уровень эпидемической опасности. Зато к «оранжевым» регионам присоединилась Николаевская область.
Источник: РБК-Украина
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