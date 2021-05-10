Адаптивний карантин в Україні продовжать до кінця літа. Фото:

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Адаптивний карантин в Україні, який запроваджений до 30 червня, дає свої результати, вважають в уряді.

Кабінет міністрів планує продовжити такий карантин до серпня. Пом’якшення карантину розглядатимуть у тому разі, якщо до Дня незалежності провакцинують більшість громадян. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв’ю «РБК-Україна».

Очільник уряду відзначив, що адаптивна модель карантину дає можливості автоматично запроваджувати суворі обмеження, якщо фіксуються великі спалахи коронавірусу. Якщо ж показники захворюваності на COVID-19 низькі, то країна живе в «зеленій» зоні.

За словами Шмигаля, уряд не планує вводити загальнодержавний локдаун, а в разі необхідності будуть закриватися окремі області, як це було відбувалося у минулу хвилю захворюваності. Прем'єр зазначив, що саме від появи нових штамів коронавірусу залежатиме те, як буде розвиватися пандемія.

Нагадаємо, в МОЗ заявили, що станом на 10 травня в жодній області не встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки. Натомість до «помаранчевих» регіонів приєдналася Миколаївська область.

Джерело: РБК-Україна