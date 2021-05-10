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Ракурс
Водяний торнадо навів жаху на мешканців Нью-Джерсі. Фото: wikimedia.org

Гігантський водяний торнадо нажахав мешканців Нью-Джерсі (ВІДЕО)

10 тра 2021, 19:00
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Водяний торнадо зафіксували в штаті Нью-Джерсі у Сполучених Штатах Америки.

Природне явище можна було побачити у Затоці Барнегат. Місцеві мешканці стали свідками того, як 8 травня сильний смерч пронісся по поверхні води. Вони встигли зробити кілька вражаючих відео і поділилися кадрами в соціальних мережах. Даних про пошкодження і травми не надходило, повідомляє NBC Philadelphia.

Національна метеорологічна служба США попередила власників морських суден про небезпечну зону від бухти Манаскуан до бухти Літл-Егг. Всім кораблям рекомендували перечекати негоду в гавані, оскільки водяний смерч може перекинути судно.

За інформацією метеорологів, водяні торнадо залишаються в цій місцевості досить рідкісним явищем, але можуть виникати при відповідних умовах.


Нагадаємо, наприкінці квітня американський штат Оклахома постраждав від від потужного шторму. Град розміром з бейсбольний м’яч засипав місто Норман. Діаметр деяких градин досягав 5 см. Складні погодні умови супроводжувалися поривами вітру до 115 км/год.

Джерело: NBC Philadelphia

Джерело: Ракурс


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