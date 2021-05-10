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Ракурс
Водяной торнадо навел ужас на жителей Нью-Джерси. Фото:

Гигантский водяной торнадо навел ужас на жителей Нью-Джерси (ВИДЕО)

10 мая 2021, 19:00
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Водяной торнадо зафиксировали в штате Нью-Джерси в Соединенных Штатах Америки.

Природное явление можно было увидеть в Заливе Барнегат. Местные жители стали свидетелями того, как 8 мая сильный смерч пронесся по поверхности воды. Они успели сделать несколько впечатляющих видео и поделились кадрами в социальных сетях. Данных о повреждениях и травмах не поступало, сообщает NBC Philadelphia.

Национальная метеорологическая служба США предупредила владельцев морских судов об опасной зоне от бухты Манаскуан до бухты Литл-Эгг. Всем кораблям рекомендовали переждать непогоду в гавани, поскольку водяной смерч может опрокинуть судно.

По информации метеорологов, водяные торнадо остаются в этой местности довольно редким явлением, но могут возникать при соответствующих условиях.


Напомним, в конце апреля американский штат Оклахома пострадал от мощного шторма. Град размером с бейсбольный мяч засыпал город Норман. Диаметр некоторых градин достигал 5 см. Сложные погодные условия сопровождались порывами ветра до 115 км/ч.

Источник: NBC Philadelphia

Источник: Ракурс


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