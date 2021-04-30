Огромный град в США нанес миллионный ущерб. Фото: podrobnosti.ua

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Град размером с бейсбольный мяч засыпал американский штат Оклахома.

От мощного шторма сильно пострадал город Норман. Мощный град сопровождался порывами ветра до 115 км/ч. Об этом 30 апреля сообщает The Watchers.

СМИ отмечают, что шторм может привести к разрушениям на миллионы долларов. Местные метеорологи описали его как «ураган с сильным градом», поскольку он нанес значительный ущерб домам, предприятиям и транспортным средствам. Диаметр некоторых градин достигал 5 см.

Местные жители отмечают, что во время шторма ветер ревел как торнадо. Пока неизвестно, пострадал ли кто-то в результате непогоды.

Напомним, в январе шторм в Аргентине с ливнями и гигантским градом ударил по центральным районам страны. Улицы многих населенных пунктов превратились в реки. Также выпал град размером с апельсин в городе Фрага провинции Сан-Луис.

Источник: Watchers