Град розміром з бейсбольний м’яч призвів до руйнацій у США (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n154041-grad-rozmirom-z-beysbolnyy-m-yach-pryzviv-do-ruynaciy-u-ssha-video.htmlРакурс
Град розміром з бейсбольний м’яч засипав американський штат Оклахома.
Від потужного шторму сильно постраждало місто Норман. Потужний град супроводжувався поривами вітру до 115 км/год. Про це 30 квітня повідомляє The Watchers.
ЗМІ зазначають, що шторм може призвести до руйнувань на мільйони доларів. Місцеві метеорологи описали його як «ураган з сильним градом», оскільки він завдав значної шкоди будинкам, підприємствам і транспортним засобам. Діаметр деяких градин досягав 5 см.
Місцеві мешканці зазначають, що під час шторму вітер ревів наче торнадо. Наразі невідомо, чи хтось постраждав внаслідок негоди.
Нагадаємо, у січні шторм в Аргентині зі зливами і гігантським градом вдарив по центральних районах країни. Вулиці багатьох населених пунктів перетворилися на річки. Також випав град розміром з апельсин в місті Фрага провінції Сан-Луїс.
Джерело: The Watchers