Величезний град у США завдав мільйонних збитків. Фото: podrobnosti.ua

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Град розміром з бейсбольний м’яч засипав американський штат Оклахома.

Від потужного шторму сильно постраждало місто Норман. Потужний град супроводжувався поривами вітру до 115 км/год. Про це 30 квітня повідомляє The Watchers.

ЗМІ зазначають, що шторм може призвести до руйнувань на мільйони доларів. Місцеві метеорологи описали його як «ураган з сильним градом», оскільки він завдав значної шкоди будинкам, підприємствам і транспортним засобам. Діаметр деяких градин досягав 5 см.

Місцеві мешканці зазначають, що під час шторму вітер ревів наче торнадо. Наразі невідомо, чи хтось постраждав внаслідок негоди.

Нагадаємо, у січні шторм в Аргентині зі зливами і гігантським градом вдарив по центральних районах країни. Вулиці багатьох населених пунктів перетворилися на річки. Також випав град розміром з апельсин в місті Фрага провінції Сан-Луїс.

Джерело: The Watchers