Вакцина Pfizer-BioNTech пока не требует модификаций. Фото: ЕП

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Вакцина от COVID-19 производства Pfizer-BioNTech пока что не требует модификаций, чтобы защищать вакцинированных от новых коронавирусных штаммов.

Немецкая компания BioNTech и американская Pfizer пока не получали сообщений о том, что нужно адаптировать нынешний препарат против новых штаммов вируса. Об этом сообщается в квартальном отчете компании BioNTech.

В то же время в компании признали, что на тот случай, если вирус мутирует до такой степени, когда понадобится модернизированная вакцина, BioNTech еще в марте начала испытания переделанной версии вакцин против мутировавшего коронавируса.

Также в отчете говорится о том, что производитель планирует увеличить производственные мощности. В 2022 году компания рассчитывает произвести более чем 3 млрд доз COVID-вакцины, а в текущем году производственную способность повысят до 3 млрд доз. Отмечается, что по состоянию на начало мая 2021 года компания поставила заказчикам из 90 стран около 450 млн доз вакцины.

Напомним, в мае стало известно, что Еврокомиссия утвердила контракт с Biontech/Pfizer на 1,8 млрд доз вакцины от коронавируса. Поставки ожидаются в течение 2021−2023 годов.