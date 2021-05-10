Вакцина Pfizer-BioNTech наразі не потребує модифікацій. Фото: ЄП

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Вакцина від COVID-19 виробництва Pfizer-BioNTech поки що не потребує модифікацій, щоб захищати вакцинованих від нових коронавірусних штамів.

Німецька компанія BioNTech та американська Pfizer поки не отримували повідомлень про те, що потрібно адаптувати нинішній препарат проти нових штамів вірусу. Про це повідомляється у квартальному звіті компанії BioNTech.

Водночас у компанії визнали, що на той випадок, якщо вірус мутує до ступеня, коли знадобиться модернізована вакцина, BioNTech ще в березні почала випробування переробленої версії вакцин проти мутованого коронавірусу.

Також у звіті йдеться про те, що виробник планує збільшити виробничі потужності. У 2022 році компанія розраховує виробити більше ніж 3 млрд доз COVID-вакцини, а в поточному році виробничу здатність підвищать до до 3 млрд доз. Зазначається, що станом на початок травня 2021 року компанія поставила замовникам з 90 країн близько 450 млн доз вакцини.

Нагадаємо, у травні стало відомо, що Єврокомісія затвердила контракт з Biontech/Pfizer на 1,8 млрд доз вакцини від коронавірусу. Поставки очікуються протягом 2021−2023 років.