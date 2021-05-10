Фото: androidinsider.ru

https://racurs.ua/ua/n154406-socmereja-clubhouse-zapuskaie-dodatok-dlya-adjetiv-na-android.html

Ракурс

Соціальна мережа Clubhouse, яка запрацювала на початку 2020 року й набула популярності серед користувачів, стане доступною й для Android-пристроїв.

Раніше Clubhouse працював лише на платформі iOS, але тепер мобільний клієнт соцмережі отримав офіційну Android-версію. Умови при реєстрації теж залишаються колишніми — приєднатися до соціальної мережі як і раніше можна тільки на запрошення, отриманому від діючого учасника. Про це йдеться на сайті компанії.

Сьогодні ми раді повідомити, що Clubhouse негайно починає використовувати бета-версію додатка для Android. Ми почнемо поступово: сьогодні — з США, за ними підуть інші англомовні країни, а потім і весь інший світ, — йдеться в повідомленні.

Американські користувачі вже можуть завантажити додаток, щоб пройти попередню реєстрацію та потрапити до списку очікування. Судячи з опублікованих компанією скріншотів, інтерфейс Clubhouse має максимальну схожість з версією програми для iOS.

Як відомо, Clubhouse дає можливість спілкуватися користувачам у режимі аудіобесід. Цей проект працює березня 2020 року, а його розробниками стали колишні співробітники Google Пол Девісон та Роган Сет. Вони хотіли створити соцмережу, де можна «ставити питання, дебатувати, навчатися та дискутувати на тисячі різноманітних тем». Вони ж і розіслали перші 5 тис. «інвайтів» у Clubhouse.

Нагадаємо, екс-президент США Дональд Трамп працює над створенням власної соціальної мережі, яка буде його «власною платформою».