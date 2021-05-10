Бразильського бойовика Лусваргі заарештували в Бразилії. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n154405-eks-boyovyka-ordlo-lusvargi-zaareshtuvaly-v-brazyliyi-za-narkotyky.html

Ракурс

Рафаеля Лусваргі, який воював у складі формувань ОРДЛО проти України на Донбасі, заарештували в Бразилії за зберігання наркотиків і боєприпасів.

Затримання Лусваргі та ще одного чоловіка відбулося в муніципалітеті Президенті-Пруденті. У колишнього найманця вдома знайшли 25 кг марихуани, речовину, схожу на кокаїн, і 350 боєприпасів калібру 9 мм. У нього також було вилучено гроші, паспорти та мотоцикл. Про це повідомляє бразильське видання Globo.

Спершу Лусваргі відкидав звинувачення, але другий затриманий зізнався, що прийшов купити наркотиків. А згодом і підозрюваний погодився на обшук. В оселі, де мешкав Лусваргі, правоохоронці знайшли картонну коробку з 33 пакетами марихуани загальною вагою 25 кг. Також був знайдений пакет із кокаїном та 350 патронів калібру 9 мм.

Сам колишній найманець Кремля стверджує, що місяць тому прибув до Президенті-Пруденті в пошуках роботи. За його словами, кілька тижнів тому він погодився зберігати наркотики і боєприпаси вдома на прохання інших людей, які йому начебто невідомі. За це щомісяця йому мали платити 3 тис. реалів (приблизно 570 дол.).

Нагадаємо, у 2017 році Печерський районний суд Києва засудив Лусваргі до 13 років позбавлення волі. Його звинуватили у підтримці бойовиків ОРДЛО. Найманець командував реактивною системою «Град», штурмував Дебальцеве та Донецький аеропорт. У 2018 році бразилець жив у Свято-Покровському Голосіївському монастирі УПЦ Московського патріархату в Києві, але його схопили представники організації С14 та привели до СБУ.

А 29 грудня 2019 року між Україною та самопроголошеними ЛНР та ДНР відбувся обмін полоненими. У рамках обміну на окупований Донбас поїхав і Лусваргі.

Джерело: Globo