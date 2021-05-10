На Донбасі піймали розвідника ДНР. Фото: СБУ

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Бойовика Донецької народної республіки піймали поблизу лінії вогню на Донбасі.

Оперативники СБУ затримали бойовика, коли той намагався розвідувати ситуацію на лінії розмежування. Виявилося, що посіпака окупантів намагався отримати інформацію про розташування, а також сили і засоби українських військових. Про це 10 травня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Затриманим бойовиком виявився уродженець Горлівки, який із 2016 року «служив» в одному з військових формувань ДНР. На посадах «старшого розвідника» та «стрільця-помічника гранатометника» він воював проти сил АТО\ООС та обстрілював позиції українських військових.

У сепаратиста виявили при собі військовий квиток фейкової ДНР та посвідчення так званих «ветеранів Новоросії». Зрадник вже зізнався, що працював на ворога.

Зловмиснику повідомили про підозру в скоєнні злочину за ч. 1 ст. 258−3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України. Суд заарештував бойовика, наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, в СБУ заявили, що викрили у Хмельницькому фейкову «міську раду». Діяльність несправжніх депутатів «Хмельницької міської ради» координували спецслужби Росії.