Джо Байден приєднається до саміту «Бухарестської дев'ятки». Фото: gazeta.ru

https://racurs.ua/ua/n154403-bayden-na-samiti-buharestskoyi-dev-yatky-obgovoruvatyme-ukrayinu.html

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Джо Байден, президент Сполучених Штатів Америки, візьме участь у саміті країн-членів НАТО зі Східної Європи.

Проведення віртуального саміту «Бухарестської дев’ятки» заплановане на понеділок, 10 травня. Головними темами обговорення стануть безпека у Чорноморському регіоні та ситуація довкола України. Про це повідомляє німецьке видання DW.

Зазначається, що мета саміту — координація безпекових позицій країн регіону. Запланована участь президентів Румунії, Польщі, Болгарії, Чехії, Словаччини, Угорщини, Естонії, Латвії та Литви. Також серед учасників саміту — генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

За інформацією Білого дому, Джо Байден під час свого виступу висловить прагнення тіснішої співпраці з союзниками по НАТО у Східній Європі, у регіонах Балтійського та Чорного моря з усього спектра глобальних викликів.

Нагадаємо, в Білому домі заявили, що зустріч Джо Байдена з президентом РФ Володимиром Путіном стала би вагомим кроком у деескалації конфлікту та поліпшенні відносин між Вашингтоном і Москвою.

Джерело: DW