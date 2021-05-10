Джо Байден присоединится к саммиту «Бухарестской девятки». Фото: gazeta.ru

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Ракурс

Джо Байден, президент Соединенных Штатов Америки, примет участие в саммите стран-членов НАТО из Восточной Европы.

Проведение виртуального саммита «Бухарестской девятки» запланировано на понедельник, 10 мая. Главными темами обсуждения станут безопасность в Черноморском регионе и ситуация вокруг Украины. Об этом сообщает немецкое издание DW.

Отмечается, что цель саммита — координация позиций безопасности стран региона. Запланировано участие президентов Румынии, Польши, Болгарии, Чехии, Словакии, Венгрии, Эстонии, Латвии и Литвы. Также среди участников саммита — генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По информации Белого дома, Джо Байден во время своего выступления выразит стремление более тесного сотрудничества с союзниками по НАТО в Восточной Европе, в регионах Балтийского и Черного моря со всего спектра глобальных вызовов.

Напомним, в Белом доме заявили, что встреча Джо Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным стала бы весомым шагом в деэскалации конфликта и улучшении отношений между Вашингтоном и Москвой.

Источник: DW