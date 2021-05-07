Байден и путин. Фото: BBC

https://racurs.ua/n154339-vstrecha-baydena-i-putina-v-belom-dome-sprognozirovali-posledstviya.html

Ракурс

Встреча Джо Байдена и Владимира Путина, президентов США и России, стала бы весомым шагом в деэскалации конфликта и улучшении отношений между Вашингтоном и Москвой.

Однако официального подтверждения проведения встречи пока нет. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Пресс-секретарь заявила, что эта встреча могла бы гарантировать перспективу стабилизации отношений между Российской Федерацией и США. Она уточнила, что официальное подтверждение договоренности обеих сторон об организации встречи на высшем уровне пока отсутствует.

Напомним, ранее мы сообщали, что президент США Джо Байден посвятил брифинг агрессивным действиям со стороны Российской Федерации и рассказал о своем отношении к эскалации конфликта на востоке Украины. Он дал оценку увеличению присутствия россиян на украинских границах. Байден заявил, что полностью поддерживает суверенитет Украины и считает, что сейчас настало время для деэскалации конфликта между Россией и Украиной.

Источник: Белый дом