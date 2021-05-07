Байден і Путін. Фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n154339-zustrich-baydena-ta-putina-u-bilomu-domi-sprognozuvaly-naslidky.html

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Зустріч Джо Байдена та Володимира Путіна, президентів США та Росії, стала б вагомим кроком у деескалації конфлікту та покращенні відносин між Вашингтоном і Москвою.

Однак офіційного підтвердження щодо зустрічі поки немає. Про це повідомила прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

Прес-секретар заявила, що ця зустріч могла б гарантувати перспективу стабілізації відносин між Російською Федерацією та США. Вона уточнила, що офіційного підтвердження щодо домовленості обох сторін про організацію зустрічі на вищому рівні поки немає.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент США Джо Байден присвятив брифінг агресивним діям із боку Російської Федерації та розповів про своє ставлення до ескалації конфлікту на сході України. Він дав оцінку збільшенню присутності росіян на українських кордонах. Він заявив, що повністю підтримує суверенітет України та вважає, що зараз настав час для деескалації конфлікту між Росією та Україною.

Джерело: Білий дім