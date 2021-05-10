Катастрофа Боинга на Донбассе. Фото: depo.ua

https://racurs.ua/n154402-niderlandy-podaut-isk-v-espch-protiv-rossii-iz-za-katastrofy-reysa-mh17.html

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Правительство Нидерландов подает в Европейский суд по правам человека иск против России за ее роль в крушении рейса MH17, который в 2014 году с 298 людьми на борту сбили над Донбассом.

Кабинет министров передаст в ЕСПЧ всю имеющуюся и соответствующую информацию о сбитом малазийском рейсе. Об этом говорится в заявлении нидерландского правительства.

Содержание государственной жалобы одновременно передается в ЕСПЧ в рамках вмешательства Нидерландов в процедуру подачи индивидуальных жалоб ближайшими родственниками против России, — говорится в сообщении.

Чиновники утверждают, что имеют максимальную поддержку индивидуальных жалоб родственников жертв рейса MH17 в Европейский суд по правам человека.

Как известно, Boeing-777 рейса MH17 был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Самолет направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур. Жертвами катастрофы стали 298 человек.

Впоследствии следственная группа по расследованию катастрофы определила, что самолет был сбит самоходной зенитно-ракетной установкой «Бук», принадлежащей 53-й бригаде Вооруженных сил Российской Федерации.

Напомним, пророссийские боевики Донбасса в день крушения рейса MH17 на Донбассе контактировали с высшим руководством России.