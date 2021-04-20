Приговоров по делу МН17 в этом году не будет, фото:bbc

https://racurs.ua/n153545-kogda-budet-prigovor-po-delu-mn17-soobschil-sudu-v-gaage.html

Ракурс

Дело о сбитом «Боинге» в небе над Донбассом снова затягивается. Стало известно, что в этом году приговоры по делу о ракетном ударе по МН17 оглашены не будут.



Окружной суд Гааги до конца года не планирует выносить приговоры фигурантам дела о катастрофе малайзийского Boeing рейса МН17 на востоке Украины в 2014 году. Об этом сообщила судья Мария Кнайф, которая отвечает за работу со средствами массовой информации, сообщает «Коммерсант».

На этот год запланировано еще несколько блоков слушаний, они продлятся до 2022 года. Поэтому в этом году суд не планирует вынесения приговоров. На данный момент это все, что я могу сказать, — заявила Кнайф.

Судья добавила, что не может сказать, когда суд приступит к вынесению приговоров, поскольку впереди еще много работы. По ее словам, начало рассмотрения дела по существу назначено на 7 июня. Предварительно — в сентябре родственники жертв смогут реализовать свое право обратиться в суд.



Ранее журналисты в Нидерландах опубликовали новые записи переговоров боевиков перед и после катастрофы Boeing рейса MH17, подтверждающие и российское происхождение ЗРК, и степень влияния ФСБ на боевиков оккупированного Донбасса.



В аудиоматериалах, которые обнародовала нидерландская телерадиокомпания NOS, фигурируют ключевые подозреваемые по этому делу, среди которых отставные и действующие российские военные Сергей Дубинский («Мрачный»), Игорь Гиркин («Стрельцов»), Олег Пулатов («Гюрза»), а также украинец Леонид Харченко («Крот»).



Напомним, «Ракурс» сообщал, что защита обвиняемого по делу MH17 Олега Пулатова хочет проверить все обломки авиалайнера.