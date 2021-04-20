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Ракурс
Автовора поймали с поличным в Киеве – беглец провалил крышу гаража

Автовора поймали с поличным в Киеве — беглец провалил крышу гаража (ФОТО)

20 апр 2021, 16:36
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В Киеве патрульные задержали вора автомобильных катализаторов. При попытке убежать он провалился через крышу гаража.

Владелец Honda как раз сел в свой автомобиль и собирался ехать, когда услышал странные звуки из-под автомобиля. Оттуда вылез мужчина с болгаркой и бросился бежать, сообщают в пресс-службе патрульной полиции Киева.

Владелец автомобиля пытался догнать незнакомца, но тот вскочил на гаражи, где провалил крышу и упал в бокс.

Прибыв на место, патрульные попытались уговорить беглеца вылезти самостоятельно, но он не отвечал, поэтому пришлось аварийно открывать дверь.


Позже беглец объяснил, что собирался срезать у автомобиля Honda катализатор. Патрульные задержали мужчину и вызвали на место следственно-оперативную группу Соломенского управления полиции.

Источник: Ракурс


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