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Автозлодія зловили на гарячому у Києві — утікач провалив дах гаража. Фото: Радіотрек

Автозлодія зловили на гарячому у Києві — утікач провалив дах гаража (ФОТО)

20 кві 2021, 16:36
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У Києві патрульні затримали викрадача автомобільних каталізаторів. Під час спроби втекти він провалився через дах гаражу.

Власник Honda сів у свою машину і збирався їхати, коли почув дивні звуки з-під автомобіля. Звідти виліз чоловік з болгаркою та почав втікати, повідомляють у прес-службі патрульної поліції Києва.

Власник автомобіля намагався наздогнати незнайомця, але той заскочив на гаражі, де провалив дах і впав у бокс.

Прибувши на місце події, патрульні спробували вмовити втікача вилізти самостійно, але він не відповідав, тож довелося аварійно відчиняти двері.


Згодом утікач пояснив, що збирався зрізати в автомобіля Honda каталізатор. Патрульні затримали чоловіка та викликали на місце слідчо-оперативну групу Солом’янського управління поліції.

Джерело: Ракурс


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