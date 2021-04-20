Автозлодія зловили на гарячому у Києві — утікач провалив дах гаража. Фото: Радіотрек

https://racurs.ua/ua/n153544-avtozlodiya-zlovyly-na-garyachomu-u-kyievi-utikach-provalyv-dah-garaja-foto.html

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У Києві патрульні затримали викрадача автомобільних каталізаторів. Під час спроби втекти він провалився через дах гаражу.

Власник Honda сів у свою машину і збирався їхати, коли почув дивні звуки з-під автомобіля. Звідти виліз чоловік з болгаркою та почав втікати, повідомляють у прес-службі патрульної поліції Києва.

Власник автомобіля намагався наздогнати незнайомця, але той заскочив на гаражі, де провалив дах і впав у бокс.

Прибувши на місце події, патрульні спробували вмовити втікача вилізти самостійно, але він не відповідав, тож довелося аварійно відчиняти двері.

Згодом утікач пояснив, що збирався зрізати в автомобіля Honda каталізатор. Патрульні затримали чоловіка та викликали на місце слідчо-оперативну групу Солом’янського управління поліції.