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Ракурс
Сергій Пашинський, фото: Vadim Chuprina

Справа Пашинського — прокуратура оскаржила виправдувальний вирок

20 кві 2021, 16:04
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Прокуратура подала апеляційну скаргу на виправдальний вирок Васильківського районного суду Київської області щодо колишнього народного депутата з фракції «Народний фронт» Сергія Пашинського.

Апеляцію подали минулого тижня. Про це повідомляє агентство «Українські новини».

Зазначається, що прокуратора вимагає винесення Пашинському покарання у виді позбавлення волі строком на сім років.


Пашинського звинувачували в пораненні з вогнепальної зброї В’ячеслава Хімікуса, конфлікт з яким у нього стався 31 грудня 2016 року. Тоді, згідно з висновком судово-медичної експертизи Хімікус отримав тяжкі тілесні ушкодження — вогнепальний осколковий перелом стегнової кістки лівої ноги.

Нагадаємо, про те, що суд виправдав Пашинського, стало відомо в середині березня цього року. Суд дійшов висновку, що обвинувачення не довело провину Пашинського.


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