Меркель відповіла на запитання, чи Путін – вбивця. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n153542-merkel-vidpovila-na-zapytannya-chy-putin-vbyvcya-video.html

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Ангела Меркель, канцлер Німеччини, заявила, що відкрито висловлює свою критику в особистих розмовах з президентом РФ Володимиром Путіним.

Член української делегації в ПАРЄ, нардеп Олексій Гончаренко попросив Меркель відповісти «так» чи «ні» на питання, чи вважає вона вбивцею Путіна. Відповідним відео він поділився на YouTube.

Що стосується Володимира Путіна, скажу своїми словами, коли йдеться про критику на його адресу, я її не приховую, говорю йому в особистих розмовах, — сказала Меркель.

Вона пояснила, що намагається критикувати те, що вважає неприйнятним у питанні дотримання прав людини. Зокрема Меркель порушувала питання ув’язнення російського опозиціонера Олексія Навального.

Я б могла зараз назвати й більше питань, які стосуються прав людини в Росії, — додала канцлер Німеччини.

Нагадаємо, Німеччина підтримує рішення про будівництво газогону «Північний потік-2», який прокладають по дну Балтійського моря для прямого постачання газу з Росії до ФРН, попри те, що деякі країни виступають проти цього.