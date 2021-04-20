Меркель ответила на вопрос, считает ли Путина убийцей

https://racurs.ua/n153542-merkel-otvetila-na-vopros-schitaet-li-putina-ubiycey-video.html

Ракурс

Ангела Меркель, канцлер Германии, заявила, что открыто выражает свою критику в личных беседах с президентом РФ Владимиром Путиным.

Член украинской делегации в ПАСЕ, нардеп Алексей Гончаренко попросил Меркель ответить «да» или «нет» на вопрос, считает ли она убийцей Путина. Соответствующим видео он поделился на YouTube.

Что касается Владимира Путина, скажу своими словами, когда речь идет о критике в его адрес, я ее не скрываю, говорю ему в личных разговорах, — сказала Меркель.

Она объяснила, что пытается критиковать то, что считает неприемлемым в вопросе соблюдения прав человека. В частности Меркель поднимала вопрос заключения российского оппозиционера Алексея Навального.

Я бы могла сейчас назвать и больше вопросов, которые касаются прав человека в России, — добавила канцлер Германии.

Напомним, Германия поддерживает решение о строительстве газопровода «Северный поток-2», который прокладывают по дну Балтийского моря для прямых поставок газа из России в ФРГ, несмотря на то, что некоторые страны выступают против этого.