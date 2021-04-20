Скандалы Тищенко и Шевченко — «Слуга народа» ждет объяснений по поводу вечеринки и визита к Лукашенко, коллаж — Ракурс

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Партию «Слуга народа» сотрясают в эти дни два политические скандалы.

19 апреля Украина обсуждала шумную вечеринку, которую среди локдауна в Киеве устроил нардеп Александр Тищенко.

Во вторник, 20 апреля, в скандал попал Олексанжр Шевченко, который полетел на аудиенцию к Александру Лукашенко, чью победу на выборах 2020 года официальный Киев еще не признал, а Беларусь в 2021 году сделала несколько антиукраинских заявлений.

В комментарии «Суспільному» руководитель партии «Слуга народа» Александр Корниенко рассказал, что не знает о цели визита Шевченко в Беларусь, а партия коллегу в Минск не отправляла и не делегировала.

Корниенко назвал визит Шевченко к Лукашенко частной инициативой и предположил, что по возвращении Шевченко в Украину его коллеги по партии выяснят, для чего он летал в Минск.

Я думаю, что во фракции точно будут вопросы. Они уже во фракционных чатах звучат — с какой целью он туда отправился? — сказал глава СН.

Фракция «Слуга народа» планирует в четверг, 22 апреля, провести собрание, чтобы дать оценку встречи своего коллеги из самопровозглашенным президентом Беларуси. Об этом сообщила заместитель председателя фракции Евгения Кравчук в комментарии «Украинской правде».

Кроме того, в партии «Слуга народа» ждут объяснения от нардепа Николая Тищенко, которого подозревают в проведении вечеринки во время карантина на столичном Подоле.

Корниенко сказал, что «ждем объяснения от Николая», но пока в партии не могут «с ним прокоммуницировать полноценно».

Напомним, что журналисты проекта «Схемы» опубликовали материал о вечеринке в столичном отеле Fairmont, которую в разгар локдауна в Киеве устроил для своей жены нардеп Тищенко. По факту нарушения карантинных требований в гостинице полиция открыла уголовное производство.