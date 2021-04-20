Скандали Тищенка та Шевченка — партія чекає пояснень за бенкет і візит до Лукашенка, колаж — Ракурс

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Партію «Слуга народу» збурили за два дні два політичні скандали.

19 квітня Україна обговорювали бучний бенкет і вечірку, яку посеред нокдауну в Києві влаштував нардеп Олександр Тищенко.

У вівторок, 20 квітня, в скандал потрапив Олексанжр Шевченко із СН, який полетів на аудієнцію до Олександра Лукашенка, чию перемогу на виборах 2002 року офіційний Київ ще не визнав, а Білорусь у 2021 році зробила кілька антиукраїнських заяв.

У коментарі «Суспільному» керівник партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко розповів, що не знає про мету візиту Шевченка до Білорусі, партія колегу в Мінськ не відправляла і не делегувала.

Корнієнко назвав візит Шевченка до Лукашенка приватною ініціативою і припустив, що після повернення Шевченка до України його колеги по партії з’ясують, для чого він літав до Мінська.

Я думаю, що у фракції точно будуть питання. Вже вони у фракційних чатах лунають — з якою метою він туди відправився? — сказав очільник СН.

Крім того, у партії «Слуга народу» чекають на пояснення від нардепа Миколи Тищенка, якого підозрюють у проведенні вечірки під час карантину на столичному Подолі.

Корнієнко сказав, що «чекаємо пояснення від Миколи», але наразі в партії не можуть «з ним прокомунікувати повноцінно».

Нагадаємо, що журналісти проекту «Схеми» опублікували матеріал з вечірки у столичному готелі Fairmont, яку в розпал локдауну влаштував для своєї дружини нардеп Тищенко. За фактом порушення карантинних вимог у готелі поліція відкрила кримінальне провадження.