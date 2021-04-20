Сергей Пашинский, фото: Vadim Chuprina

https://racurs.ua/n153543-delo-pashinskogo-prokuratura-objalovala-opravdatelnyy-prigovor.html

Ракурс

Прокуратура подала апелляционную жалобу на оправдательный приговор Васильковского районного суда Киевской области в отношении бывшего народного депутата из фракции «Народный фронт» Сергея Пашинского.

Апелляцию подали на прошлой неделе. Об этом сообщает агентство «Українські новини».

Отмечается, что прокуратора требует вынесения Пашинскому наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет.

Пашинского обвиняли в ранении из огнестрельного оружия Вячеслава Химикуса, конфликт с которым у него произошел 31 декабря 2016 года. Тогда, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы Химикус получил тяжелые телесные повреждения — огнестрельный оскольчатый перелом бедренной кости левой ноги.

Напомним, о том, что суд оправдал Пашинского, стало известно в середине марта этого года. Суд пришел к выводу, что обвинение не доказало вину Пашинского.