Вироків у справі МН17 цього року не буде, фото:bbc

https://racurs.ua/ua/n153545-koly-bude-vyrok-u-spravi-mn17-povidomyv-sud-v-gaazi.html

Ракурс

Справа про збитий «Боїнг» в небі над Донбасом знову затягується. Стало відомо, що цього року вироки у справі про ракетний удар по МН17 ухвалені не будуть.

Окружний суд Гааги до кінця року не планує виносити вироки фігурантам справи про катастрофу малайзійського Boeing рейсу МН17 на сході України в 2014 році. Про це повідомила суддя Марія Кнайф, яка відповідає за роботу із засобами масової інформації, пише «Комерсант».

На цей рік заплановано ще кілька блоків слухань, вони триватимуть до 2022 року. Тому в цьому році суд не планує винесення вироків. На цей момент це все, що я можу сказати, — заявила Кнайф.

Суддя додала, що не може сказати, коли суд приступить до винесення вироків, оскільки попереду ще багато роботи. За її словами, початок розгляду справи по суті призначено на 7 червня. Попередньо — у вересні родичі жертв зможуть реалізувати своє право звернутися до суду.

Раніше журналісти в Нідерландах опублікували нові записи переговорів бойовиків перед і після катастрофи Boeing рейсу MH17, які підтверджують і російське походження ЗРК, і ступінь впливу ФСБ на бойовиків окупованого Донбасу.

В аудіоматеріалах, які оприлюднила нідерландська телерадіокомпанія NOS, фігурують ключові підозрювані в цій справі, серед яких відставні та чинні російські військові Сергій Дубинський («Похмурий»), Ігор Гіркин («Стрєльцов»), Олег Пулатов («Гюрза»), а також українець Леонід Харченко («Крот»).

Нагадаємо, «Ракурс» повідомляв, що захист обвинуваченого у справі MH17 Олега Пулатова хоче перевірити всі уламки авіалайнера.