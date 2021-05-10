Катастрофа Боїнга на Донбасі. Фото: depo.ua

https://racurs.ua/ua/n154402-niderlandy-podaut-pozov-do-iespl-proty-rosiyi-cherez-zbyttya-reysu-mh17.html

Ракурс

Уряд Нідерландів подає до Європейського суду з прав людини позов проти Росії за її роль у катастрофі рейсу MH17, який у 2014 році з 298 людьми на борту збили над Донбасом.

Кабінет міністрів передасть в ЄСПЛ всю наявну і відповідну інформацію про збитий малайзійський рейс. Про це йдеться в заяві нідерландського уряду.

Зміст державної скарги одночасно передається в ЄСПЛ в рамках втручання Нідерландів в процедуру подачі індивідуальних скарг найближчими родичами проти Росії, — йдеться в повідомленні.

Урядовці стверджують, що мають максимальну підтримку індивідуальних скарг родичів жертв рейсу MH17 до Європейського суду з прав людини.

Як відомо, Boeing-777 рейсу MH17 був збитий в небі над Донбасом 17 липня 2014 року. Літак прямував із Амстердама в Куала-Лумпур. Жертвами катастрофи стали 298 осіб.

Згодом слідча група з розслідування катастрофи визначила, що літак був збитий самохідною зенітно-ракетною установкою «Бук», що належить 53-ій бригаді Збройних сил Російській Федерації.

Нагадаємо, проросійські бойовики Донбасу в день катастрофи рейсу MH17 на Донбасі контактували з найвищим керівництвом Росії.