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Ракурс
Сталкерів з Росії затримали Чорнобильській зоні. Фото: superagronom.com

Сталкерів з Росії затримали в Чорнобильській зоні (ФОТО)

10 тра 2021, 14:50
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Трьох сталкерів у Чорнобильській зоні затримали прикордонники разом з поліцією.

Правопорушниками виявились 27-річний та 25-річна громадяни Російської Федерації, а також 25-річна громадянка України, жителька Миколаєва. Про це повідомили у Держприкордонслужбі України.

Порушники намагалися пішки потрапити до Чорнобильської зони з метою екстремального туризму та відпочинку.

Як з’ясували прикордонники, на територію України іноземці потрапили встановленим порядком через діючі авіаційний та автомобільний пункти пропуску.


На затриманих громадян склали адміністративні протоколи за ст. 46−1 КУпАП «Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення», рішення за якими ухвалюватиме суд.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що горілка з Чорнобиля спантеличила українських правоохоронців — вони конфіскували 1 тис. 500 пляшок самогону з яблук, вирощених поруч із Чорнобильською АЕС.

Джерело: Ракурс


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