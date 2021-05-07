Горілка з Чорнобиля. Фото: BBC

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Горілка з Чорнобиля спантеличила українських правоохоронців — вони конфіскували 1 тис. 500 пляшок самогону з яблук, вирощених поруч із Чорнобильською АЕС.

Як стверджують власники вантажу, це перша споживча продукція з Чорнобиля, випущена після аварії на ЧАЕС, яка сталася в 1986 році. Про це повідомляє BBC.





Партію, що призначалася для британського ринку, вилучили через нібито підроблені акцизні марки. Однак виробники стверджують, що в цьому не має сенсу, тому що пляшки призначені для британського ринку, а тому маркуються акцизними марками Великої Британії.

Компанію-виробника Chernobyl Spirit Company заснували фахівці, які вивчають зону відчуження навколо ЧАЕС та намагаються створити безпечні напої та продукти споживання з місцевих плодів. За їхніми словами, горілка Atomic не більш радіоактивна ніж будь-який інший міцний напій.

Коли ми скуштували перший «Атомік» у 2019 році, він виявився не більш радіоактивним, ніж будь-яка інша горілка, — заявив один із засновників компанії професор Джим Сміт.



Тепер вони розробили новий рецепт горілки з яблук, які збирають біля СМТ Народичі поруч із Зоною відчуження. Сільське господарство в цьому районі все ще дуже обмежене. Компанія планує пустити частину прибутку на допомогу українцям, зокрема мешканцям Народичів, які постраждали від впливу ядерної катастрофи.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ціни на алкоголь можуть раптово вирости. Міністерство розвитку економіки торгівлі та сільського господарства пропонує підвищити мінімальні ціни — наразі вже готується проект відповідної постанови.



Джерело: BBC